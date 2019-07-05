الأردن يرفض أي حل لا يضمن إقامة دولة فلسطينية

المصدر: عمان - أ.ف.ب

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس أن بلاده «لن تقبل» أي حل لا يضمن للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم على ترابهم الوطني.

وقال الصفدي في تصريحات صحافية خلال لقائه نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس في عمان إن «المملكة تريد سلاماً شاملاً، وكما قلنا سابقاً السلام لن يكون شاملاً ولن يكون دائماً إلا إذا قبلته الشعوب، والشعوب لن تقبل أي حل لا يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة، ونحن لن نقبل أي حل لا يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة على ترابهم الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية». و

أضاف إن «ثوابت هذا السلام الشامل والدائم واضحة ومعلنة ومعروفة: لا سلام من دون انتهاء الاحتلال، لا سلام من دون التعامل مع جميع قضايا الوضع النهائي، لا سلام من دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

طريق السلام

وأضاف «السلام ليس طريقه تعزيز الاستيطان اللاشرعي، السلام ليس طريقه تكريس الاحتلال، السلام طريقه هو إنهاء الاحتلال والالتزام بقوانين الشرعية الدولية واتخاذ الخطوات التي تقودنا فعلاً باتجاه السلام الشامل الذي يشكل مطلباً إقليمياً ومطلباً دولياً أيضاً».

وفيما يتعلق بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، قال الصفدي «أؤكد مرة أخرى على أن موقف المملكة واضح وثابت وراسخ: قضية اللاجئين قضية من قضايا الوضع النهائي، تحل وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها القرار 194 وبما يضمن حق العودة والتعويض وبما ينسجم مع مبادرة السلام العربية التي تدعو إلى حل متفق عليه بين الأطراف».

وخلص الصفدي أنه بحث كل التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية مع نظيره القبرصي، «نحن متفقون على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التقدم نحو هذا الحل، والحؤول دون فراغ يستفيد منه المتطرفون لفرض أجندتهم وإضعاف الطرح المعتدل».