إسقاط طائرات "مسيّرة" حوثية استهدفت جازان

المصدر: وام

تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" مساء أمس من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان في المملكة العربية السعودية .

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكداً استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.