نقلة نوعية في خدمات المملكة لضيوف الرحمن

المصدر: Ⅶ الرياض – البيان

مع بدء وصول أولى رحلات موسم حج هذا العام أمس، رحب نائب وزير الحج السعودي الدكتور عبدالفتاح مشاط بالحجاج القادمين من خارج وداخل السعودية بمختلف جنسياتهم، فيما تعكف السلطات الأمنية والصحية والبلدية على استكمال استعداداتها الأخيرة، وتم الإعلان عن فتح بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، وإتاحة التسجيل عبرها لجميع الحجاج من خارج المملكة والوافدين للحج والعمرة هذا الموسم 1440 ـ 2019.

وقال مشاط لـ«البيان» إن الوزارة تعد الحجاج القادمين من شتى بقاع العالم بإحداث نقلة نوعية جديدة في توفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة، وذلك وفقاً لحزمة مبادرات جديدة وطموحة شاركت في وضعها 30 جهة حكومية بدعم ومتابعة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم ولإثرائها.

مسار إلكتروني

وأوضح أن المسار الإلكتروني يتضمن روابط عدة توضح جداول الرحلات وإصدار التأشيرات وعقود النقل واعتماد عقود السكن وعقود إعاشة وعقود حزمة حجاج الخارج، والتفويج من مكة إلى المدينة بموجب عقود الإسكان، وتسديد الضمانات البنكية، مشيراً إلى أن الجزء الآخر من المسار الإلكتروني يتعلق بحجاج الداخل يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ230 ألف حاج وحاجة من المواطنين السعوديين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

2000000

تواصل السلطات السعودية استعداداتها لبدء موسم الحج الذي يشهد سنوياً قدوم أكثر من مليوني حاج من جميع أنحاء العالم، حيث قالت هيئة الطيران المدني السعودي إن مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة والتي قامت بتجهيزها تبلغ مساحته 230 ألف متر مربع، وتضم 14 صالة سفر تتوفر فيها 114 منصة لإنهاء إجراءات السفر و208 منصات للجوازات، و18 بوابة سفر و10 سيور للحقائب بطول 1180 متراً، إضافة إلى مواقف تستوعب 100 حافلة، وساحة تتسع لـ26 طائرة في آن واحد.