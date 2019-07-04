الإمارات: الحل السياسي وحده ينهي أزمة سوريا

المصدر: جنيف - وام

أكدت الإمارات أن الحل السياسي هو التسوية الوحيدة الكفيلة بإنهاء الأزمة في سوريا، مجددةً دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، وأي جهود أخرى وفقاً لمسار جنيف. وألقى عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف، كلمة الإمارات أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وأمام خطورة الوضع، شدد الزعابي على أن الإمارات تحث جميع الأطراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام بتنفيذ بنوده كخطوة أولى لإنهاء الأعمال القتالية والتمهيد للعملية السياسية.

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