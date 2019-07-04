الإمارات تشارك في اجتماع عربي لتنفيذ قرارات «قمة بيروت»

المصدر: القاهرة - وام

تشارك دولة الإمارات في أعمال الاجتماع التشاوري الخاص بمناقشة سبل تنفيذ القرار رقم 47 الصادر عن الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية «قمة بيروت» التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين.

مثل الدولة الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد. ويناقش الاجتماع على مدى يومين سبل تنفيذ قرار القمة العربية الاقتصادية في بيروت الذي ينص على الموافقة على مشروع الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وتتناول المقترحات المطروحة ماهية محفزات تنفيذ الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما بين الدول العربية وإنشاء جائزة خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما يناقش الاجتماع كيفية الاستفادة من الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة حجم التجارة العربية البينية والاستثمارات العربية المشتركة، وما يمكن أن يؤدي إليه الميثاق من زيادة البحوث والدراسيات التي تشجع على الابتكار والإبداع في الدول العربية.