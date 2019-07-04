الزياني: تحقيق الازدهار رؤية ثابتة لمجلس التعاون

المصدر: لندن- واس

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن المنطقة شهدت الكثير من التغييرات، وهي مازالت تواجه العديد من التحديات، إلا أن الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو رؤية مجلس التعاون، وهي «تحقيق الازدهار»، مؤكداً أنها رؤية كل الدول العربية، بل وجميع دول العالم.

وقال الزياني خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة الاقتصادية العربية البريطانية التي عقدت في لندن، أمس، إن الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة هي السبيل للعمل سوياً وفق نطاق من الأولويات المشتركة بما في ذلك الدفاع والأمن الإقليميين، ومكافحة الإرهاب وتمويله والتطرف والجريمة المنظمة.