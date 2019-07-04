تونس: مقتل العقل المدبر لهجومي الخميس الماضي

المصدر: Ⅶ تونس-البيان- -وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، أن المسلح الذي فجر نفسه ليل الثلاثاء في «حي الانطلاقة» بالعاصمة، هو «العقل المدبر» للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن الخميس الفائت، وأسفرا عن مقتل عنصر أمني.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، لفرانس برس، الأربعاء «الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين، وهو عنصر ناشط وقيادي خطير».

والأربعاء، قالت الداخلية إنه تم القضاء على «الإرهابي المفتش عنه أيمن السميري، وقد عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف أثناء إطلاق النار عليه»، بمنطقة «حي الانطلاقة» بالعاصمة.

وأوضح الزعق أن التحقيقات في هجومي الخميس «مكنتنا من تحديد هذا العنصر (23 عاماً)، الذي يقطن منطقة حي ابن خلدون»، بالقرب من المكان الذي فجر فيه نفسه.

وتابع «حددنا مكانه، وقمنا بمحاصرته في حي الانطلاقة، ولحسن الحظ أنه فجر نفسه بعيداً عن الناس».

وأكد بيان الداخلية أن السميري «كان يخطط للقيام بعملية إرهابية تستهدف أمنيين».