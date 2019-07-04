الجزائر: إيداع نجل سلال ورجل الأعمال أحمد معزوز الحبس

المصدر: الجزائر ـ وكالات

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أمس، بإيداع كل من فارس سلال ابن رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق، ورجل الأعمال أحمد معزوز رهن الحبس المؤقت في قضايا فساد.

وتم الاستماع أمس، لكل من رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء سابقين منهم وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان ووزير الطاقة السابق يوسف يوسفي في ملف مصنع تركيب السيارات لرجل الأعمال أحمد معزوز.

التحقيق استمر إلى ساعة متأخرة من الليل ليتقرر بعدها إيداع المعني الحبس المؤقت.

وقالت المحكمة في بيان لها، أمس، قاضي التحقيق استمع لإفادات متهمين وشهود كثيرين في قضية «مصنع معزوز» لتركيب السيارات الصينية من علامة «شيري»، ومن بينهم رئيسا الحكومة السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وكلاهما تم حبسهما قبل أسابيع في قضايا فساد خطيرة.

ومعلوم أن أحمد معزوز صاحب مجمع معزوز ينشط في عدة مجالات فهو ممثل علامة السيارات «شيري» ويملك أيضاً المركز التجاري باب الزوار بالعاصمة.

إلى ذلك، كشفت مصادر أن السلطات المختصة قامت في غضون الأيام الماضية بسحب جواز سفر رجل أعمال بباتنة (450 كيلومتراً شرق الجزائر) معروف في مجال الاستثمار والعقار ومعروف بمساندته المالية وسخائه لأغلب حملات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية ورود اسمه في عشرات القضايا والمنازعات المتعلقة بالعقار، منها قضية حصوله على قطعة أرض كبيرة، التي ينتظر أن يستدعى فيها ثلاثة ولاة سابقين تعاقبوا على شؤون ولاية باتنة.