المصدر: بغداد-وكالات

أعلن العراق أمس، أن أجهزته الأمنية قتلت 4 إرهابيين من عناصر تنظيم داعش، خلال حملات أمنية لملاحقة فلول التنظيم.

وأوضحت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان، مقتل 4 إرهابيين في قضاء تلعفر في الموصل. وذكرت أن «مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، شنت عملية استخبارية، نفذت وفق معلومات دقيقة، على أوكار تنظيم داعش في منطقة جبلة الخان، التابعة لقضاء تلعفر في الموصل».

إلى ذلك، بحث نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، يوم أمس، مع وكيل جهاز الأمن الوطني الفريق حميد فليح رشيد، في أهمية تطوير القدرات اللوجستية والاستخباراتية للأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات.