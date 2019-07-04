مطالبة فلسطينية بإرسال مندوب من اليونسكو للمراقبة بالقدس

المصدر: Ⅶ رام الله - د.ب.أ

طلبت السلطة الفلسطينية، أمس، إرسال مندوب دائم للمراقبة من لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» إلى القدس المحتلة.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان، أهمية هذه الخطوة لـ«مراقبة ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات وإجراءات تهويدية وتدميرية في القدس لطمس المعالم التاريخية والحضارية والدينية أو تغيير الوضع القائم».

وتبنت اللجنة، أمس، مشروع قرار حول البلدة القديمة، يؤكد «جميع المكتسبات السابقة التي تم تثبيتها في ملف القدس، والقرارات السابقة للجنة بخصوص البلدة القديمة للقدس وأسوارها، وإبقاء وضع البلدة القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر».