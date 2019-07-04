البرلمان العربي: على إسرائيل إعادة الأموال الفلسطينية

المصدر: Ⅶ القاهرة - وام

طالب رئيس البرلمان العربي د.مشعل السلمي فرنسا بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل» للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملة من دون أي اقتطاع باعتبار أن فرنسا هي الدولة الراعية لبروتوكول باريس لعام 1994، مثمناً في الوقت نفسه مواقف فرنسا تجاه القضايا المصيرية العربية ومنها قضية العرب الأولى فلسطين.

وأكد الدكتور السلمي في رسائل مكتوبة وجهها لكل من الرئيس الفرنسي ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، رفض البرلمان العربي التام لقيام القوة القائمة بالاحتلال باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، تحت أي ذريعة، باعتبار هذه الأموال أموالاً فلسطينية ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسي، مؤكداً أن اقتطاع هذه الأموال يعد إجراء باطلاً وغير قانوني وفقاً للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس.