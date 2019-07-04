«الأمة الكويتي» يجدّد الثقة في وزير المالية

المصدر: الكويت - د.ب.أ

جدد مجلس الأمة الكويتي ثقته بوزير المالية نايف الحجرف بأغلبية 32 صوتاً من أصل 48، فيما أيد 16 طرح الثقة بالوزير. وقال الوزير الحجرف، عقب التصويت في المجلس أمس الأربعاء: «أقف أمام الشعب الكويتي لأقسم قسماً عظيماً، نعم الأمانة والصدق في كل أعمالنا وفي سرنا وعلننا، نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق والأمانة عقيدة ومبدأ ونبراس لا نحيد عنه، حملت مسؤولية كنايف المواطن وأعاهدكم أن لا أخذلكم». وأضاف: «حملتموني أمانة الثقة مرتين خلال أقل من شهر، اخترتم تجديد الثقة ليس في نايف الحجرف وإنما بالممارسة الديمقراطية، وفي العمل الديمقراطي لا وجود لمنتصر أو خاسر».

وأكد أن "تجربة الاستجواب عكست مظاهر عدة، وأشير إلى الانحراف في النقاش الذي قد يهدد استقرار المؤسسات، واستوقفنا حجم الحملات المضللة ضد تشريعات وقوانين والتي أثارت مفاهيم مغلوطة.