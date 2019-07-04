التعاون الدولي حائط صد للكثير من الأخطار

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد النائب العام في المملكة العربية السعودية سعود بن عبدالله المعجب، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من الدول العربية هي علاقات متينة ومميزة على كل الأصعدة، ضاربة أطنابها في عمق التاريخ، مشيراً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تعزيز وتطوير هذه العلاقات ومد جسور التواصل المستمر والبناء القائم على تعظيم المنافع المشتركة بين دولنا العربية.

وشكر في كلمته بمناسبة توقيع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي» في العاصمة المصرية القاهرة أمس، كل من أسهم في تقرير وإنشاء جمعية النواب العموم العرب بحلتها الجميلة متوجاً ذلك التقارب والتآخي بين دولنا العربية، ومفسحاً الطريق لعقد الاجتماعات التشاورية في المجالات القانونية والنظامية، وتبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية. ورأى أن التعاضد والتعاون بين الدول هو حائط الصد الصلب لكثير من الأخطار في المنطقة سواءً في مواجهة الإرهاب أو زعزعة الأمن أو نشر الفوضى ولا ريب أن رأس هذا التعاضد والتعاون هو في المجالات العدلية والقضائية.