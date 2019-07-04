المصدر: تعز - وكالات

سجلت السلطات الصحية بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، 63 حالة وفاة بوباء الكوليرا، خلال النصف الأول من عام 2019.

جاء ذلك في إحصائية أصدرتها، أمس، إدارة الترصد الوبائي بمكتب وزارة الصحة في محافظة تعز، كبرى محافظات اليمن من حيث السكان.

وأوضح المصدر أنه تم رصد 22 ألفاً و200 حالة إصابة بـ«الإسهالات المائية الحادة والكوليرا» خلال النصف الأول من عام 2019 في محافظة تعز.

وأضاف أنه تم تسجيل 63 حالة وفاة بالوباء ذاته خلال الفترة نفسها.

وحلّت مديرية مقبنة في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات بـ11 حالة، تليها مديرية ماوية التي سجلت 10 حالات، فيما حلت مديرية الصلو ثالثة بخمس حالات وفاة.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهوراً حاداً من جراء الصراع المتفاقم الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.