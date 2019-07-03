الحكومة العراقية توافق على التوصيات الخاصة بإعمار نينوى

المصدر: Ⅶ بغداد - وكالات

وافق مجلس الوزراء العراقي، أمس، على التوصيات الخاصة بإعادة إعمار محافظة نينوى. وقال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن «مجلس الوزراء صوّت على التوصيات الخاصة بإعادة إعمار محافظة نينوى».

وكانت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودري أزولاي، اعتبرت أن إعادة إعمار مدينة الموصل ستكون «صعبة»، خصوصاً بسبب انتشار الألغام.

وقالت: «إنه مشروع طموح جداً (...) لكنه صعب»، مضيفةً: «نعلم أن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً جداً». وكانت منظمة اليونسكو أطلقت، في سبتمبر الماضي، مبادرة لجمع الأموال من أجل إعادة إعمار الموصل.

وبقيت الموصل طيلة ثلاث سنوات تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، قبل أن تتمكن القوات الحكومة العراقية من تحريرها في يوليو 2017.