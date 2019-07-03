مجلس الوزراء السعودي: عودة اللاجئين الفلسطينيين حق راسخ

المصدر: Ⅶ الرياض - وكالات

شدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته، أمس، على تمسك المملكة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وأكد أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين.

وجدد المجلس، في جلسة اعتيادية عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، «التأكيد على أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين»، ومشدداً على «مضامين كلمة المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في نيويورك وما اشتملت عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة ولا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، لأنه حق إنساني وأخلاقي، وحق قانوني وسياسي كفلته القرارات الدولية».

كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من الملفات، مستعرضاً الشؤون الإقليمية.

وأكد مجلس الوزراء أن الهجوم الإرهابي، الذي قامت به ميليشيا الحوثي باليمن على مطار أبها الدولي أنه «جريمة حرب» تستهدف المدنيين. وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام السعودي بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب الجلسة: «إن مجلس الوزراء استعرض عدداً من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها عربياً وإقليمياً ودولياً».

وأضاف الوزير أن مجلس الوزراء «عدّ الهجوم الإرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الذي وقع بمطار أبها الدولي فجر (الثلاثاء)، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين منهم شخص من الجنسية الهندية، استمراراً للأعمال الإرهابية، وجرائم حرب تستهدف المدنيين والأعيان المدنية».

وشدد المجلس «على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية».

كما أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي في مدينة العريش شمال سيناء في مصر، وللتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس.

كما استنكر ما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين، منوهاً بموقف الحكومة العراقية وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية.