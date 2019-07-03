السبسي يهاتف رئيس البرلمان

المصدر: تونس - وكالات

أجرى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع رئيس البرلمان محادثة هاتفية بعد يوم واحد من مغادرته المستشفى العسكري، إثر أزمة «صحية حادة» ألمت به الخميس الماضي وأثارت أنباء متضاربة بشأن وضعه الصحي. وقال ناطق باسم البرلمان، للصحفيين، إن السبسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس البرلمان محمد الناصر أثناء اجتماعه برؤساء الكتل البرلمانية، أمس، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وكان السبسي /‏ 92 عاماً /‏ غادر الأول من أمس المستشفى العسكري. وكان رئيس البرلمان نفى يوم الجمعة الماضي وجود حالة شغور، مشيراً إلى تحسن صحة الرئيس، كما أعلنت الرئاسة بأنه تحادث أيضاً مع وزير الدفاع حول الأوضاع في البلاد.

ولم تتضح بصورة كاملة أسباب الأزمة الصحية للرئيس، وما إذا كان السبسي يحتاج إلى فترة نقاهة.