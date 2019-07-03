لبنان متمسك بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، على تمسك لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، دون انتظار الحل السياسي للأزمة السورية.

وقال عون، خلال استقباله في بيروت، أمس، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورانس بارلي، إن «القسم الأكبر من سوريا بات مستقراً، والتوتر محصور في منطقة لا تشكل سوى 10 في المئة من أراضيها»، لافتاً إلى أن «عمليات إعادة النازحين السوريين الراغبين في العودة من لبنان إلى سوريا مستمرة، وبلغ عدد العائدين نحو 300 ألف نازح، لم تتبلغ السلطات اللبنانية بتعرضهم لأي تضييق أو ضغوط بعد عودتهم». وشدّد عون على «قدرة لبنان على التفاوض مباشرة مع السلطات السورية لاستمرار انسياب عودة النازحين».