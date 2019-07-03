الإمارات تشارك في اجتماع لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة

المصدر: القاهرة - وام

تشارك دولة الإمارات في أعمال الاجتماع المشترك على مستوى الخبراء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها 2017 ـ 2030 التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يمثل الدولة وفد يضم الدكتورة فاطمة حسين رئيس قسم الأمراض المعدية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفاطمة حمادي ممثل وزارة البيئة في هذا الاجتماع الذي تنظمه إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية وإدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا.

وقال الدكتور سعيد الحاضي مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة العربية، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، إن الاجتماع يناقش على مدى يومين عدداً من البنود المهمة وهي الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية وكذلك المنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة.

وأضاف في تصريح له على هامش الاجتماع أن البنود تتناول أيضا استعراض قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية في دورتها 29 بالظهران بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030) وكذلك القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس وزراء الصحة والبيئة العرب.

ويشهد الاجتماع عرضا يقدمه مركز أنشطة البيئة بمنظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا حول نتائج الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة وتقرير عالم خالٍ من التلوث ومساهمة القرارات الصادرة عن الجمعية في الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

ويستعرض الاجتماع الصيغة النهائية للآلية والمصفوفات المقترحة من قبل الأمانة الفنية المشتركة للمنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة ومناقشة الخطوات التي اتخذتها الدول العربية الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها (2017-2030).

كما يستعرض الاجتماع سبل تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب الصادر في دورته العادية 47 التي عقدت في مارس 2017 بشأن موضوع التخلص الآمن من المخلفات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية.

ويناقش الاجتماع التحضير للمنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة للاتفاق على مشروع جدول الأعمال للمنتدي وموعد ومكان انعقاده.