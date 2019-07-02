الإمارات تنفي ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا

المصدر: وام

نفت دولة الإمارات ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا، مؤكدة التزامها بقراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973 .

وأكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته اليوم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الامن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا .

كما تؤكد التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. وتحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.