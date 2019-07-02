الشرعية تردع محاولة حوثية لنقض «اتفاق السويد»

المصدر: ■ عدن - البيان

أحبطت الشرعية، هجوماً حوثياً على خطوط التماس في الحديدة، استهدف نسف مسار السلام واتفاق السويد، فيما اعترض التحالف طائرة مسيرة حوثية تمّ إطلاقها من صنعاء باتجاه السعودية.

وتصدّت القوات المشتركة، أمس، لهجوم كبير شنته ميليشيا الحوثي على خطوط التماس في مدينة الحديدة، في عملية ردع جديدة هدفت لإعادة الميليشيا لمسار التسوية واتفاق استوكهولم. وقالت مصادر القوات المشتركة لـ «البيان»، إنّ الميليشيا حاولت التقدم من محيط جولة الحلقة ومعسكر الدفاع الساحلي صوب الأحياء السكنية المحررة داخل الحديدة، وشنّت قصفاً مكثفاً بقذائف الهاون من داخل الأحياء السكنية على الأحياء السكنية المحررة داخل الحديدة. وأوضحت المصادر، أنّه تمّ التصدي للهجوم، وتدمير مخابئ للميليشيا داخل الحديدة.

إعادة انتشار

على صعيد متصل، سلم ممثلو الحكومة في لجنة إعادة الانتشار، ملاحظاتهم على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار والخاص بخروج الميليشيا من الموانئ الثلاثة وتسليم مسؤولية أمنها وحمايتها لقوات خفر السواحل وفقاً لقواعد بيانات العام 2014، وفي ظل وجود رقابة ثلاثية للتأكد من سلامة تنفيذ الخطوات، والتثبّت من خروج كل عناصر الميليشيا من الموانئ، والتحقق من هوية أفراد قوات خفر السواحل.

وأكّدت مصادر حكومية لـ «البيان»، تمسك الشرعية بالخطة المتفق عليها والتي اقترحها الجنرال مايكل لوليسغارد، وتتضمّن التفاصيل الدقيقة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، وتم القفز عليها ضمن ما سمي الانسحاب من جانب واحد. وجدّد الطرف الحكومي التأكيد، على أنّه لن يقبل بمناقشة خطة تنفيذ المرحلة الثانية والتي تخص مدينة الحديدة، إلّا بعد تنفيذ المرحلة الأولى كاملة وفي المدى الزمني المتفق عليه.

إلى ذلك، كشف الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة، عن تأمين القوات مديرية الازارق بالكامل، وتوغلها بمديرية ماوية في تعز، وتحرير موقع شوكان وجبل تصعان وسلسلة جبال.

اعتراض

في الأثناء، اعترضت قوات التحالف، أمس، طائرة مسيرة حوثية أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية. وأكّد الناطق الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنّ قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيّرة» أطلقتها الميليشيا من صنعاء باتجاه المملكة، وتم تدميرها بالأجواء اليمنية. وأوضح المالكي أنّ الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال الإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.