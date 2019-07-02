قنبلة الصدر والعامري تصيب الدولة العراقية بالشلل التام

المصدر: ■ بغداد - البيان

فجّر التحالف الحاكم في العراق، المشكّل من ائتلاف سائرون الذي يسيطر عليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحالف الفتح برئاسة هادي العامري، قنبلة إدارية أصابت الدولة العراقية بالشلل التام.وعصف تاريخ 30 /‏‏‏6 بآلاف من أصحاب الدرجات الخاصة من الوكلاء ورؤساء الهيئات والمستشارين والمديرين العامين، وبالدوائر الحكومية؛ لأن عمل أصحاب هذه الدرجات توقّف، وأصبحت غير قانونية جميع الأوامر الإدارية والإجرائية الصادرة عنهم بعد 30/‏‏‏ 6، وبهذا تصاب الدولة العراقية بالشلل التام.

موعد قانوني

واعتبر النائب يحيى المحمدي، أن موعد نهاية شهر لإنهاء العمل بالوكالات وإيقاف التخصيصات المالية لتلك الدرجات قانوني.

وقالت النائب عالية نصيف إن «الفساد يسيطر على تعيينات الدرجات الخاصة، وإبرام العقود، ويهيمن على لجان رئاسة الوزراء بالوكالة، في حين أكد الخبير القانوني طارق حرب أن كل إجراء يتّخذ من أي مسؤول بالوكالة يعتبر باطلاً بعد 30-6، حسب القانون والدستور».