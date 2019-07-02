مقتل 6 قياديين من «القاعدة» في غارة شمال غرب سوريا

المصدر: Ⅶ دمشق - وكالات

أعلن التحالف الدولي، أنّه استهدف منشأة قرب حلب تابعة لتنظيم القاعدة في شمال غربي سوريا. وقال التحالف الدولي، في بيان، إنّ طائراته المقاتلة استهدفت ليل الأحد الاثنين اجتماعاً لقياديين في تنظيم القاعدة في شمال غرب سوريا.

وجاء في بيان التحالف، أنه شن غارة جوية ضد قيادة تنظيم القاعدة في سوريا، مشيراً إلى أن الضربة استهدفت منشأة تدريب قرب محافظة حلب المحاذية لمحافظة إدلب. وأشار البيان إلى أن العملية استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أمريكيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء. بدوره، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن أنّ الضربة الجوية أدت إلى مقتل ثمانية عناصر في التنظيم، بينهم ستة قياديين.

قصف وقتلى

إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بمقتل 10 من موالي الحكومة السورية، جراء ضربات إسرائيلية قرب دمشق وعلى ريف حمص. وقال المرصد، في بيان، إن من بين القتلى سورياً فيما البقية من جنسيات أجنبية، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشّح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة، فضلاً عن وجود معلومات عن قتلى آخرين. ولفت المرصد، إلى توثيق مقتل ستة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال ومواطنة، قرب منطقة صحنايا بريف دمشق، موضحاً أنه لم يعرف حتى اللحظة فيما إذا كانوا قد قتلوا جراء القصف الإسرائيلي أم جراء سقوط بقايا صواريخ على المنطقة والضغط الهائل التي تسببت بها الانفجارات.

صاروخ

في الأثناء، أعلن مسؤولون في شمال قبرص، انفجاراً وقع مساء أمس، سببه على الأرجح صاروخ روسي الصنع أطلق من سوريا، انفجر ليلاً في منطقة على بعد عشرات الكيلومترات من نيقوسيا عاصمة جزيرة قبرص المقسّمة بعدما أخطأ هدفه.

ولم يؤد انفجار الصاروخ إلى سقوط قتلى، لكن تسبب باندلاع حريق، وفق وسائل الإعلام المحلية. وأكد مصور في وكالة الصحافة الفرنسية، أن حريقاً اندلع في المكان، وأمكن رؤية آثاره على الأعشاب المتفحمة على سفح الجبل.

ولم يتمكن الصحافي من الاقتراب من موقع الانفجار الذي طوقته السلطات. وأكد أن عناصر شرطة وجيش ومسؤولين سياسيين من شمال قبرص كانوا متواجدين في المكان صباحاً. وسمع عشرات الآلاف من الناس في جميع أنحاء الجزيرة صوت الانفجار. ووصف الشهود الصوت بأنه يصم الآذان.

قمة

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس، بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، بحثا في لقائهما في أوساكا مؤخراً عقد قمة ثلاثية مع إيران حول سوريا. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن بيسكوف القول: «هناك تفاهم بأن هذه القمة ستتم قريبا»، مشيراً إلى أنّ الكرملين سيبلغ الصحفيين بموعد إجراء القمة بعد تأكيده بشكل نهائي.