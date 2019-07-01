السعودية تدعو لتجاوز أزمة سفارة البحرين في بغداد

المصدر: الرياض، بغداد - البيان، وكالات

دعت السعودية كلاً من العراق والبحرين إلى ضرورة تجاوز أزمة الأحداث المؤسفة التي استهدفت سفارة المنامة في بغداد. وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، في بيان أمس، عن استنكار المملكة الشديد لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين. ورحبت في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية.

وطالبت الرئاسات الثــلاث العليا في العراق بحصر السلاح بيد الــدولة، والعـــمل على حماية السيادة الوطنية، والتصدي بكل قوة لكــل مَـــن يريد الزجّ بالعراق في صراعات وتـــنازعات خـــارجة عن مصــلحة الشعب العراقي.