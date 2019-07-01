مفوضية اللاجئين و«تويتر» يطلقان من الإمارات حملة عالمية لدعم النازحين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، حملة عالمية تمتد لخمسة أشهر، بالشراكة مع تويتر وKniterate، بهدف تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه النازحين داخلياً في سوريا والعراق واللاجئين.

تهدف حملة المفوضية على «تويتر»، إلى خلق مزيد من الوعي، استناداً إلى قوة المنصة، ومشاركة مناشدات قوية لاستنهاض الناس ودعوتهم للتعاون، وإحداث تغيير فعلي من خلال تبرعهم منذ وقت مبكر قبل حلول فصل الشتاء، ومن خلال الشراكة مع شركة Kniterate، ستُظهر الحملة المبتكرة قوة التغريدات، حيث تبدأ آلة الحياكة الرقمية المدمجة في حياكة غطاء قماشي، يعرض حسابات تويتر المشاركة.

حملة

وسيتم إطلاق الحملة في العديد من الدول على مستوى العالم، بعد الإطلاق الأولي في دولة الإمارات. وقد غرّد أمس، الحساب الرسمي للمفوضية على تويتر @Refugees، بفيديو حول هذه القضية، حيث يدعو الناس إلى إعادة تغريد هذه التغريدة، من أجل البدء بحياكة الجزء الأول من الغطاء القماشي مباشرة على تويتر، كما سيتواصل هذا النشاط في العديد من الدول خلال الأشهر المقبلة، وحتى بداية فصل الشتاء.

وقالت آيات الدويري، القائم بأعمال مدير مكتب مفوضية اللاجئين في الإمارات: «نعتز بالشراكة التي تجمع المفوضية بتويتر، والتبرعاتُ التي سنجمعها عبر هذه الحملة، سوف تسهم في تعزيز الجهود الإغاثية الهادفة لمساعدة اللاجئين الأشد حاجةً هذا الشتاء... فنحن نرى عن قرب، عاماً تلو الآخر، حجم المعاناة التي يواجهها اللاجئون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال أشهر الشتاء، ونأمل أن تلعب هذه الحملة دوراً محورياً في نشر التوعية بحجم هذه المأساة، وجمع التبرعات، لضمان حصول جميع اللاجئين، دون استثناء، على ما يقيهم ويحمي عائلاتهم من البرد القارس».

ومن المقرر أن تختتم الحملة يوم 30 نوفمبر 2019، على أن يتم الإعلان عن نتائجها خلال القمة العالمية للاجئين في جنيف.