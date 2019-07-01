دعم وإشادة

المصدر: سقطرى - سبأنت

نظم أبناء محافظة أرخبيل سقطرى، أمس، مسيرة جماهيرية حاشدة معلنين دعمهم وتأييدهم للشرعية الدستوريــة ممثلــة بالرئيــس عبدربه منصور هادي ومساندتهم للسلطة المحلية، ورفضهم لأي تشكيلات خارج نطاق مؤسسة الجيش الوطني.

وجدد أبناء سقطرى في المسيرة التي جابت شوارع مدينة حديبو، تمسكهم الدائم والمستمر بالشرعية الدستورية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء اليمن الاتحـادي الجديــد، مشيديــن بدعــم واهتمام الرئيس عبدربه منصــور هادي بمحافظة أرخبيــل سقطــرى، مثمنين جهود دول التحــالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وللسلطــة المحليــة في أرخبيـــل سقطــرى، ودحر الانقــلاب الحوثي واستعادة الشرعية.