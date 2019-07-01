قتل وأصيب 10 مدنيين بينهم أطفال، أمس، في قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على أحد الأحياء السكنية في مدينة تعز، جنوبي اليمن.

وذكر مصدر طبي أن ميليشيا الحوثي قصفت حي حوض الأشراف، شرق مدينة تعز بقذيفة مدفعية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المدنيين.

وأشار المصدر إلى أن القصف الذي استهدف المدنيين أثناء تسلمهم مواد إغاثية، أسفر عن سقوط قتيلين بينهم طفل، وإصابة 8 آخرين في حصيلة أولية.

وتم نقــل المصابيــن إلى مستشــفى الثورة الحكومــي، بعضهــم في حــالة حرجة، وفق المصدر ذاته.

وتقصف ميليشيا الحوثي الانقلابية بشكل مستمر الأحياء السكنية في مدينة تعز الخاضعة لحصار حوثي مشدد منذ أكثر من 4 أعوام ونصف العام.

وارتكب الانقلابيون الحوثيون سلسلة من المجازر الدامية بحق المدنيين في تعز خلال الفترة الماضية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.