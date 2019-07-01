«أونروا» تحذّر: زيادة حالات الاكتئاب والانتحار في غزة

المصدر: غزة - د.ب.أ

أفاد مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، أن الوكالة ترصد تفاقماً في حدة المشكلات الاجتماعية في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ منتصف عام 2007.

وذكر مسؤول أونروا في غزة ماتياس شمالي، خلال لقاء مع الصحفيين، أن «الوضع الاقتصادي والاجتماعي في غزة يستمر في التغير إلى الأسوأ بسبب دخول العام الثالث عشر للحصار الإسرائيلي».

وقال شمالي إن «البطالة تزداد والاقتصاد هنا في غزة ينهار والتجارة الحرة غير قادرة على العمل، والسبب الرئيس الحصار» الإسرائيلي.

وأضاف: «نشعر بالقلق البالغ حول التآكل الحاصل في غزة والمشكلات الاجتماعية، ومراكزنا الصحية ترفع تقارير تتعلق بزيادة حالات الاكتئاب والانتحار والحالات النفسية وتعاطي المخدرات».