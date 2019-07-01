السيسي: مصر نجحت في تدمير البنية التحتية للإرهاب

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن مصر نجحت في تدمير البنية التحتية للجماعة الإرهابية، متعهّداً بحماية وصون مصر.

وقال السيسي في كلمة بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيوأمس،: «نجحنا في تدمير البنية التحتية للجماعة الإرهابية، استطعنا خلال السنوات الماضية حماية وطننا من الوقوع في هوة الفوضى والتطرف، أجدد العهد بأن نحفظ ونصون مصر ولا نبخل بجهد أو عطاء لنبني وطناً يستحقه أبناؤنا وأحفادنا متسلحين بالعزم والإرادة للنهوض بمصر على جميع المستويات وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة الوطن نحو التقدم والرخاء».

وأوضح السيسي أنّ ثورة الثلاثين من يونيو لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية، وأشدها رسوخاً، وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم، التي احتضنتهم وآباءهم وأجدادهم على مدار آلاف السنين، مضيفاً: «ولاء المصريين لمصر، ورفضهم لأي محاولة لمحو هويتهم الوطنية، هي حقائق، لا تتغير بفعل الزمن، فهذا الشعب أصيل ووفيّ، وارتباطه بوطنه وهويته، يعلو عنده فوق أي انتماء، وفوق أية مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود، سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن».

ولفت السيسي إلى أنّ جموع الشعب المصري رسمت في ثورة الثلاثين من يونيو طريقاً نسير فيه يتمثل في أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه، ثم تنميته وتطويره لتصبح مصر دولة متقدمة، توفر لأبنائها فرص العيش الكريم والحياة اللائقة بالقرن الحادي والعشرين.

إلى ذلك، كشف السيسي عن أنّ مصر استطاعت وضع أسس متينة لاقتصاد حديث واتخاذ قرارات صعبة، مشيراً إلى أنّ الشعب تحمّل قرارات الإصلاح بصمود وكبرياء بما يليق بشعب عظيم يدرك أنّ نيل المطالب لا يأتي بالتمني، وإنما بالعمل والتضحية والصبر.

ميدانياً، أكد مسؤول أمن مصري، أمس، رفع حالة التأهب القصوى واتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محافظة شمال سيناء، وعلى الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل، خشية من عمليات إرهابية في سيناء.

وقال اللواء رضا سويلم، مدير أمن شمال سيناء، إن قوات الأمن وبتعاون مع قوات الجيش قامت بإجراءات أمنية في مداخل ومخارج سيناء وعلى الطرق السريعة وفي الميادين، وفي داخل المدن والقرى وعلى الحدود مع غزة وإسرائيل، تحسباً وخشية من حدوث أي أعمال إرهابية أو أحداث شغب.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني مصري، أمس، بإصابة خمسة مجندين من الشرطة، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم على الطريق الدولي الشيخ زويد - رفح بمحافظة شمال سيناء.