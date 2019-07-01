دعوات تحقيق

دان التكتل الوطني الديمقراطي، الأعمال الإجرامية لميليشيات الوفاق والمتمثلة في قتل جرحى من الجيش الوطني، داعياً كل الجهات الرسمية، والمنظمات الحقوقية والحقوقيين gفتح تحقيق فوري في الحادثة.

وقال التكتل، إن صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن مثل هذه الجرائم لن يزيد إلا الشكوك في انحيازها إلى هذه المجموعات، ولا يخدم مساعي توطين الاستقرار في ليبيا.

اغتيالات

بدأت حملة اغتيالات ضد ضباط وضباط صف وجنود في المنطقة الغربية من قبل الميليشيات الإرهابية. وعلمت «البيان»، من مصادر أمنية، أمس، أنه تم اغتيال العميد في سلاح البحرية نوري عبدالسلام أثناء ذهابه لصلاة الفجر في أحد مساجد تاجوراء شرقي طرابلس. كما قامت مجموعة ملثمة في منطقة ابوعيسى غرب مدينة الزاوية، غرب طرابلس، باقتحام منزل النقيب في الجيش أسامة أحمد القنوص واغتياله أمام زوجته وأطفاله.