مسؤول عسكري سوداني يتهم قناصة بإطلاق النار

المصدر: ا ف ب

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو الاحد أن قناصة أطلقوا النار على خمسة مدنيين وثلاثة من "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية فيما تستمر التظاهرات المطالبة بحكم مدني.

وقال الفريق دقلو "هناك قناصون يطلقون النار على الناس، وأصابوا 3 من عناصر الدعم السريع وربما 5 أو 6 مواطنين". وأضاف "هناك مندسون يريدون تغيير التقدم الحاصل".

ولم يذكر دقلو ما إذا كان هناك قتلى، ولم يتسن على الفور تأكيد تصريحاته من مصدر مستقل.

وخرج عشرات الالاف إلى الشوارع في أنحاء السودان احتجاجا على المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد اطاحة الرئيس السابق عمر البشير.

ويعد هذا التحرك الأكبر منذ فض الاعتصام أمام قيادة الجيش، حيث قتل العشرات وأصيب المئات عندما هاجم مسلحون بلباس عسكري ساحة الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش وأطلقوا النار على المتظاهرين الذين كانوا في المكان منذ 6 ابريل وضربوهم.

وحذر دقلو السبت من أنه لن يتسامح مع محاولات "التخريب" التي قد تتخلل التظاهرة.

وقال دقلو "هناك مخربون، هناك أناس عندهم أجندة مدسوسة. نحن لا نريد وقوع مشاكل".

ويقود دقلو "قوات الدعم السريع" التي انتشرت في شكل مكثف في الخرطوم منذ حملة القمع الدامية لاعتصام المحتجين في 3 يونيو.