إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه جازان وعسير

المصدر: وام

تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الأولى من صنعاء باتجاه جازان والثانية باتجاه منطقة سكنية في عسير.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" - في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية - أن قوات التحالف تمكنت في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة من مساء أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان كما اعترضت طائرة ثانية أطلقتها المليشيا الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من مساء أمس.

وأضاف العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.