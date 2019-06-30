تدمير مخزن صواريخ للحوثي في صعدة

المصدر: عدن- البيان

دمرت مقاتلات التحالف مخزن صواريخ قصيرة المدى لميليشيا الحوثي في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، بالتزامن مع تنفيذ الحوثيين حملة اختطافات واسعة طالت عشرات المدنيين في مديرية منبه التابعة للمحافظة.

وأكدت المصادر، أن الحوثيين داهموا عشرات المنازل في منطقة شعبان، وقبضوا على أشخاص بالقوة واقتادوهم إلى جهة غير معلومة. وأضافت: «المسلحون الحوثيون أخذوا من كل بيت شخصاً بالقوة كرهائن».

وتقع منطقة شعبان جوار منطقة الأزهور التي يتمركز فيها الجيش الوطني منذ فتح جبهة رازح قبل حوالي عامين. وتأتي هذه التحركات بعد يوم من اندلاع مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقبائل بني خولي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة في مناطق معروفة بالوعورة وصعوبة التضاريس.

تدمير

في الأثناء، قالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف دمرت بعدة غارات مخزن صواريخ تابع للميليشيا في وادي حضوان القريب من مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وقتل عدد من عناصر الميليشيا في العملية التي تمت بالتنسيق مع قوات الجيش الذي يخوض مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي بالقرب من مركز مديرية كتاف.

وقالت المصادر، إن مقاتلات التحالف التي تساند قوات الجيش اليمني استهدفت أيضاً مواقع الميليشيا في مناطق الفحلوين والغول والعشاش الواقعة على مشارف مركز مديرية كتاف فدمرت آليات وقتل عدد من عناصر الميليشيات.

وفيما تواصل القوات المشتركة تطهير بقية جيوب الميليشيا في شمال وغرب الضالع والتقدم نحو محافظة أب المجاورة تواصلت المواجهات بين الجيش اليمني وعناصر الميليشيات في جبهة قانية شرق محافظة البيضاء.

خروقات

وعلى صعيد منفصل، استمرت ميليشيا الحوثي في خرق اتفاق التهدئة في الحديدة، وقصفت بشكل عشوائي التجمعات السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، ما تسبب في تدمير أحد المنازل وتضرر أخرى وخسائر مادية في الممتلكات. وطبقاً لما ذكرته مصادر محلية عن سكان محليين، فإن ميليشيا الحوثي أمطرت المنازل بقذائف الهاون الثقيل بشكل عشوائي منذ ساعات الصباح الأولى ليوم أمس وحتى ما بعد منتصف النهار بهدف إرهاب السكان وإجبارهم على الفرار بعد فشل الهجوم الكبير الذي نفذته الميليشيات على المديرية ومصرع العشرات من المشاركين فيه، كما لجأت إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والمزارع لنشر الذعر وسط السكان.