مبادرة إماراتية إنسانية لجمع الألعاب لصالح أطفال اليمن

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يقوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتنظيم مبادرة إنسانية لجمع الألعاب لصالح أطفال اليمن.

وقالت الريم عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس، إن هذه المبادرة الإنسانية تأتي في عام التسامح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتحقق أهداف دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية المستدامة داخل الدولة وخارجها.

وأوضحت الفلاسي في تصريح بمناسبة إطلاق هذه المبادرة الإنسانية، أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قام بتنظيم مشروع لجمع الألعاب التي يتبرع بها الأطفال في دولة الإمارات من خلال وضع صندوق خشبي في مراكز التسوق بجميع أنحاء الإمارات.

صندوق

وأشارت إلى أنه تم وضع صندوق جمع الألعاب في أبوظبي مول وبوابة الشرق، وسيوضع الصندوق في مركزي تسوق مختلفين في كل أسبوع، حيث سترسل الألعاب التي سيتم التبرع بها إلى الأطفال في اليمن.

ودعت في ختام تصريحها الأطفال إلى التبرع بالألعاب لإخوانهم أطفال اليمن، كما دعت أولياء أمور الأطفال لتشجيع أبنائهم على تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية التي وجهت بها سمو أم الإمارات، والتي تعد امتداداً لمبادراتها الإنسانية المتعددة التي نفذت في دولة الإمارات ودول العالم الأخرى.

250

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 250 كرتونة من السلال الغذائية في مناطق غدوهن، قشاره خدمهي، شورخ، تربكان، عودهل، عمطانه، أعرب، قاص، حمره عاده، التابعة لمديرية حديبو في محافظة سقطرى، استفادت منها 250 أسرة. ويأتي ذلك ضمن المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.