مشاورات بين واشنطن وموسكو لتمديد معاهدة «ستارت 3»

المصدر: أوساكا - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو وواشنطن ستباشران محادثات حول مسألة الحد من الأسلحة النووية، لكنه من غير المؤكد بحسبه أن تؤدي إلى تمديد معاهدة «ستارت 3» لنزع السلاح النووي.

وقال بوتين للصحافيين بعد اختتام قمة مجموعة العشرين: «كلفنا وزيرينا للشؤون الخارجية ببدء مشاورات بهذا الصدد. لكن لا يمكننا القول بعد إن ذلك سيؤدي إلى تمديد» هذه الاتفاقية المهمة للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.

ولم يوضح بوتين متى ستبدأ المحادثات. ويفترض أن تحل معاهدة «ستارت 3»، التي تعثرت المفاوضات بشأنها قبل بضع سنوات بين القوتين النوويتين الكبريين في العالم، محل معاهدات سابقة للحد من عدد الصواريخ النووية لدى البلدين.

والبلدان مرتبطان حالياً بمعاهدة «ستارت الجديدة» الموقعة عام 2010، والتي تبقي ترسانتي الرؤوس النووية الروسية والأمريكية دون مستواهما خلال الحرب الباردة. لكن مدتها تنتهي عام 2021. وأوقفت موسكو وواشنطن هذه السنة مشاركتهما في اتفاقية أخرى هي «معاهدة القضاء على الصواريخ النووية المتوسطة المدى» (ما بين 500 و5500 كيلومتر)، وسط اتهامات متبادلة بانتهاكها.