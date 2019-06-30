ماكرون يلتزم الحذر بشأن تنفيذ اتفاق ضخم مع «ميركوسور»

المصدر: أوساكا - أ.ف.ب

رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالتوصل إلى اتفاق ضخم للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور (البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي)، مع إعرابه عن «الحذر» إزاء متابعة تنفيذه.وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده على هامش أعمال قمة العشرين: «هذا الاتفاق جيد حالياً، وهو في الاتجاه الصحيح لكننا سنكون حذرين جداً»، مضيفاً أنه يرغب بـ«إجراء تقييم مستقل» له. وأضاف أنه «اتفاق جيد في الوقت الحاضر استناداً إلى أخذ المفاوضين بعين الاعتبار وبشكل كامل لكل المطالب التي قدمناها».

وتابع مفصلاً ما ورد في الاتفاق معتبراً أنه جيد «لأنه يقر بتحديداتنا الجغرافية وهو الأمر المهم جدا للمزارعين والذي لم يقم به أحد من قبل بشكل أفضل. وأيضا لأن المعايير الثلاثة التي وضعناها وردت في النص: التقيد الواضح باتفاقية باريس (حول المناخ)» خاصة من قبل البرازيل وهو ما يحصل للمرة الأولى «على هذا المستوى في نص تجاري».

وأضاف: «والمعيار الثاني هو المتعلق بالتقيد بمعاييرنا البيئية والصحية، والثالث هو حماية فروعنا الحساسة في إطار الحصص التي وضعنا حدودها خاصة بالنسبة إلى البقر والسكر».