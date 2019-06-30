تحسباً لأعمال إرهابية..إزالة صناديق القمامة من المراحيض

المصدر: طوكيو- د.ب.أ

ذكرت وسائل إعلام يابانية محلية أنه تم إزالة صناديق القمامة من مراحيض النساء في بعض محطات مترو الأنفاق والقطارات في طوكيو، في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب، خلال قمة مجموعة العشرين، على بعد حوالي 450 كيلومتراً غرب العاصمة اليابانية.

وقال الصحافي، هاجيم شيرايشي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «لا يمكنني حقا تصديق ذلك. هل ستختفي صناديق القمامة من طوكيو أيضا، خلال أولمبياد طوكيو ( 2020)؟ وعززت اليابان وجود الشرطة في أوساكا، حيث فرضت قيوداً على حركة المرور الكثيفة وأزالت صناديق القمامة من محطات القطارات ومترو الأنفاق. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه» إنه تم إزالة صناديق القمامة من بعض المحطات في المدينة الواقعة غرب البلاد. وخلال اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا، تم حشد عشرات الآلاف من رجال الشرطة وإغلاق المدارس الحكومية من الخميس الماضي في المدينة.