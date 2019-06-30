غوتيريس يؤكد دور مصر المحوري في أفريقيا والشرق الأوسط

المصدر: أوساكا - د.ب.أ

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا في اليابان.

وأعرب غوتيريس عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، لا سيما من خلال المشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة، مؤكداً دور مصر المحوري في أفريقيا والشرق الأوسط، وحرص الجانب الأممي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في محيطها الجغرافي المضطرب وترسيخ أسس السلم والأمن.

وصرح السفير بسام راضى، الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء غوتيريس، مؤكداً دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، خاصةً الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس ثوابت سياسة مصر الخارجية في هذا الصدد التي تستند على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية وصون مقدرات شعبها.