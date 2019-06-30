إطلاق أول مؤشر لحوكمة الشركات المدرجة

دبي - البيان

اعتمد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، مبادرة سوق دبي المالي بإطلاق مؤشر حوكمة للشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية المحلية، وذلك انطلاقاً من توجيهات حكومة الإمارات للحثّ على تدشين مبادرات مبتكرة للتعامل مع مختلف التحديات في شتى القطاعات.

تقوم فكرة المقترح على إعداد مؤشر يقيس مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يعزز ويدعم حقوق المساهمين والمستثمرين في أسواق الأوراق المالية بالدولة، بحيث يتيح لهم معرفة أفضل الشركات في السوق المالي من زاوية تطبيق قواعد الحوكمة قبل شراء أسهم الشركة والاستثمار فيها.