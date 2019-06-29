حميدتي: لم نستثمر التغيير في السودان بشكل صحيح

المصدر: وكالات

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، إن التغيير الحاصل في السودان لم يتم استثماره بشكل صحيح، مضيفا "يجب استغلال الفرصة لمحاسبة المفسدين والمجرمين".

وأوضح دقلو، الذي يشتهر باسم "حميدتي"، في كلمة له، إن المجلس يتمنى تشكيل حكومة تمثل جميع السودانيين اليوم قبل غد، مؤكدا رغبته في حكومة مدنية تضم كفاءات مستقلة.

وشدد حميدتي على أن "المجلس العسكري الانتقالي ليس امتدادا لنظام البشير"، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وحذر نائب رئيس المجلس العسكري من التجارة بالدولار الأمريكي في السوق السوداء، مضيفا "العسكريون المنتشرون في شوارع الخرطوم هدفهم تأمين المواطنين".