توسك يرد: ما عفّى عليه الزمن هو التسلط وحكم الأقلية

المصدر: أوساكا - أ.ف.ب

انتقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بشدة الجمعة تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال فيها إنّ الأفكار التقدميّة التي تطرحها الديموقراطيات الغربية «عفّى عليها الزمن».

ورد توسك على هذه التصريحات من اليابان حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين، ممازحاً بشأن فرق التوقيت الذي تسبب له بأرق سمح له بقراءة مقابلة بوتين بكاملها. وقال رئيس الوزراء البولندي السابق خلال مؤتمر صحافي في أوساكا: «لا بد لي من القول إنني على خلاف تام مع الحجة التي تقول إن النهج التقدمي عفا عنه الزمن».

الحقوق والحريات

وأشار إلى أنّ «كل من يؤكد أن الديموقراطية التقدمية (الليبرالية) عفا عليها الزمن إنما يقول إن الحريات عفا عليها الزمن، إن دولة القانون عفا عليها الزمن وإن حقوق الإنسان عفا عليها الزمن».

وتابع: «إنها بالنسبة إلينا في أوروبا قيم أساسية وحيّة». مضيفا: «ما أعتبر أنه عفا عليها الزمن هو التسلط وعبادة الشخص وحكم الأقلية، حتى لو أن ذلك قد يبدو أحياناً مجدياً».