بوتين: سياسة ميركل بشأن اللاجئين كانت «خطأً جوهرياً»

المصدر: أوساكا - د.ب.أ

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السماح لأكثر من مليون لاجئ، معظمهم من سوريا، بدخول ألمانيا في عام 2015 بأنه كان «خطأً جوهرياً».

تساؤلات

وانتقد بوتين في مقابلة أجرته معه صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية قبل قمة العشرين التي انطلقت في اليابان، ونشرتها الصحيفة أمس، «الفكرة الليبرالية»، التي قال إنها «تجاوزت هدفها». وقال بوتين في بيان رسمي: «إن هؤلاء الذين واجهوا صعوبات بسبب المشاكل السياسية في بلادهم الأصلية يحتاجون إلى مساعدتنا».

وأضاف: «لكن، ماذا عن مصالح سكانهم عندما لا يكون عدد المهاجرين المتجهين إلى غرب أوروبا قليلاً، بل يقدر بالآلاف أو مئات الآلاف؟». وأشار بوتين إلى أنه «لم يعد ممكناً الحفاظ على تعددية الثقافات». وقال للصحيفة: «لا يستطيع (الليبراليون) إملاء أي شيء على أي شخص مثلما كانوا يحاولون على مدى العقود الأخيرة».

كما وصف بوتين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه «شخص موهوب»، وقال إنه رغم أن الجدار الحدودي الذي يخطط لبنائه قد يكون خطوة مبالغاً فيها، فهو «كان يبحث عن حل على الأقل».