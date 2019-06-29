السيسي يشيد بإقامة الصين شراكات فاعلة مع أفريقيا

المصدر: أوساكا - واس

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية تعاون الصين مع دول أفريقيا من خلال إقامة شراكات فاعلة وبحث أفضل السبل لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، مثل ممر (القاهرة/‏‏كيب تاون)، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية المهمة في القارة، مبيناً أن هذه المشروعات تعزز حركة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتحسن الأوضاع الاقتصادية فيها وتوفر فرص العمل.

جاء ذلك خلال القمة الصينية الأفريقية المصغرة التي عقدت أمس على هامش أعمال قمة العشرين.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على القيام بدور فاعل وداعم لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة بين الصين وأفريقيا، لا سيما في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، مع التركيز على أولويات التنمية في أفريقيا على أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع أشقائنا في القارة الأفريقية.

وثمّن الزعماء الأفارقة المشاركون في القمة التزام الصين بدعم مشروعات التنمية في أفريقيا، معربين عن تطلعهم لتحقق أفريقيا الاستفادة المثلى من التعهدات الصينية.