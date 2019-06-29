الهجمات على منشأة النفط السعودية انطلقت من العراق

المصدر: واشنطن، لندن ـ وكالات

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، أن على إيران التوقف عن التوجه المتمثل في إقامة نطاق طائفي للهيمنة في الشرق الأوسط.

وقال هوك في مؤتمر بخصوص إيران في لندن، إن الوجود الإيراني في اليمن يشكل خطراً على أمن الملاحة وعلى مضيق هرمز، مشدداً أن على الشركات الأوروبية الاختيار بين التعامل مع الولايات المتحدة أو إيران.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي عمليات شراء مشبوهة للنفط الإيراني. وتابع: «واشنطن تعمل على منع إيران من الحصول على 50 مليار دولار من عائدات النفط». وأكد أن التحقيقات والأدلة أظهرت وقوف الحرس الثوري خلف اعتداءات ناقلات النفط.

وفي ملف الطائرات المسيّرة، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين أمريكيين خلصوا إلى أن الهجوم على منشأة نفط سعودية في شهر مايو كان مصدره العراق وليس اليمن، ما دفع مسؤولين عراقيين لمطالبة واشنطن بمزيد من المعلومات التي تدعم هذا الزعم.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين مطلعين على معلومات المخابرات بشأن الهجمات التي تمت بطائرات مسيّرة في مايو، قالوا إن مصدرها جنوب العراق، موضحة أن ذلك يشير على الأرجح إلى فصائل مدعومة من إيران.

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