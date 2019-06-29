البحرين تشيد بإجراءات العراق ضد المخربين

المصدر: المنامة، بغداد - وكالات

أكد عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزاز المملكة بعمق العلاقات الأخوية مع العراق وشعبها، والعمل المشترك لأجل المضي بتلك العلاقات لآفاق أرحب على مختلف الأصعدة وعلى كل المستويات بما يدعم مصالحهما وردع كل من يحاول الإساءة إليها.

وأجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح، أعرب خلاله عن تقديره لموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة المملكة في بغداد، وما اتخذته من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة.

واتخذت السلطات العراقية عدداً من الإجراءات الرادعة، حيث ألقت القوات الأمنية القبض على 54 شخصاً من الذين اعتدوا على السفارة، كما شكلت وزارة الداخلية «مجلساً تحقيقياً بحق آمر قوة حماية سفارة البحرين لتقصيره بالواجب». وضربت القوات الأمنية طوقاً أمنياً مشدداً في محيط مقر السفارة البحرينية.

وكانت وزارة خارجية البحرين قد استدعت سفيرها لدى العراق، للتشاور، كما استدعت القائم بأعمال سفارة العراق لدى البحرين للاحتجاج على الاعتداء الذي استنكره بشدة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني.

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