الإمارات: ماضون بتعزيز جهود القضاء على الإرهاب والدفاع عن أمن المنطقة

المصدر: بروكسل ـ وام

أكدت دولة الإمارات المضيّ في التزامها نحو الدفاع عن أمن المنطقة والتصدي للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب، كونها أحد أعضاء التحالف الدولي لمحاربته، وتدعم بدورها مبادئ وقيم التسامح والسلام والأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «ناتو»، بخصوص مهمة الدعم الحازم في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء والشركاء. وترأس معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع. ويبحث وزراء دفاع 29 دولة عضواً في الحلف قضايا، منها الإنفاق الدفاعي، ومعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، ومهمة الدعم الحازم أفغانستان. كما ترأس البواردي وفد الدولة في اجتماع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، عُقد على هامش اجتماع الـ «ناتو».

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