قرقاش: تيلرسون فشل في التعامل مع أزمة قطر

المصدر: دبي ـ البيان

أرجع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، فشل جهود وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيلرسون، في التعامل مع أزمة قطر، إلى تطلعه إلى حل سريع لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع بشأن دعم الدوحة للإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وكتب معاليه في حسابه الرسمي على «تويتر»: «من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيلرسون أمام الكونغرس، ولكن كشاهد عيان أرى أن فشل جهوده يعود إلى تطلعه لحل سريع وسطحي لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب، والتدخل في الشأن الداخلي».

وأضاف: «تيلرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفاً محدداً ومبكراً أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر.

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