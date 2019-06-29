الجيش الليبي يصد هجوماً لقوات الوفاق على بئر علاق

المصدر: طرابلس - وكالات

أعلن الجيش الليبي أنه صدَّ هجوماً شنته قوات الوفاق على منطقة بئر علاق بين السبعية والعزيزية. وكان الجيش أعلن فجر أمس أنه يستعد لشنّ عملية عسكرية كبرى، من أجل استعادة السيطرة على مدينة غريان الواقعة جنوب غربي طرابلس من جديد، في وقت تتواصل فيه الاشتباكات على أطراف المدينة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، إن جميع القوات أصبحت جاهزة لتتحرك من جديد نحو غريان، بعد ترتيب صفوفها، تزامناً مع توجه تعزيزات عسكرية جديدة تابعة لقوات الصاعقة إلى المدينة لمساندة قوات الجيش، تمهيداً لاستعادتها.