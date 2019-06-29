الإمارات: تقرير المقررة بشأن قضية خاشقجي استند إلى معلومات غير موثوقة

المصدر: جنيف - وام

ألقى المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عبيد سالم الزعابي، كلمة الدولة أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار التفاعلي حول تقريري المقرر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم.

وأكد الزعابي، في مستهل كلمته، أن وفد الدولة اطلع على تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء حول قضية مقتل المواطن السعودي الصحافي جمال خاشقجي «رحمه الله»، وإذ يشير إلى ما ورد في التقرير بالنسبة للاستنتاجات السريعة التي توصلت إليها المقررة الخاصة بشأن القضية والتي استندت إلى معلومات غير موثوقة مستقاة من مقالات صحافية وتقارير إعلامية، فإن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية المتعلقة بالقضية ابتداءً من القبض على المتهمين والتحقيق معهم والبدء في محاكمة عادلة ونزيهة وفقاً لتشريعاتها الوطنية، تؤكد الجدية في الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وعلى التزام المملكة بالقواعد القانونية المحلية والدولية ذات الصلة. كما قامت المملكة بتزويد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقرير مرحلي مفصّل عن القضية.

وفي هذا الصدد، شدد سعادته على ضرورة التزام الإجراءات الخاصة بمدوّنة قواعد السلوك التي تعزز قدرة أصحاب الولايات على القيام بمهامهم. وبالنسبة للحق في التعليم، أكد السفير الزعابي أن دولة الإمارات تشارك مخاوف السيدة المقررة الخاصة بأن التفاوت بين التعليمين العام والخاص قد يشكّل تهديداً على تنفيذ الهدف الرابع من أجندة الأمم المتحدة 2010 بشأن التعليم، إلا أن تجربة حكومة الإمارات تثبت عكس ذلك، حيث اعتمدت الدولة استراتيجية مزدوجة تتمثل في بناء منظومة تعليمية قوية تتوافر فيها أحدث وسائل تكنولوجيات التعليم، فضلاً عن سنّ تشريعات صارمة فيما يتعلق بالمدارس الخاصة، بما في ذلك الإشراف على عملية الترخيص والاعتماد، بالإضافة إلى إجراء زيارات تقييميّة لهذه المدارس بشكل سنوي.

وفي ختام مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان، أعلن السفير الزعابي أن دولة الإمارات ستستضيف قريباً السيدة المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم في إطار زيارة ميدانية إلى الإمارات، وأن الدولة تتطلع إلى العمل والتعاون معها أثناء وبعد زيارتها.