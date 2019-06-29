قرقاش: تيلرسون لم يتعامل بجدية مع أزمة قطر

المصدر: دبي - البيان

شدد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أن وزير الخارجية الأمريكي السابق لم يتعامل بشكل فعال وجاد مع الأزمة القطرية. وقال في سلسلة تغريدات رداً على ما جاء على لسان ريكس تيلرسون حول مقاطعة الدول الداعية لمكافحة تمويل الإرهاب لقطر، مساء الخميس،(أول من أمس) خلال شهادة أمام الكونغرس الأمريكي: «تيلرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفا محددا ومبكرا أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر»، مضيفاً: «متابعتنا معه خلصت إلى أن مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تفِ بها الدوحة».

مشاغل

وكتب معاليه في حسابه الرسمي على "تويتر": "من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيلرسون أمام الكونغرس، ولكن كشاهد عيان أرى أن فشل جهوده يعود إلى تطلعه إلى حلّ سريع وسطحي لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي".وأضاف معاليه في تغريدة ثانية: « تيلرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفاً محدداً ومبكراً أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر، متابعتنا معه خلصت إلى أن مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تفِ بها الدوحة».

مطالب

وكانت الإمارات والسعودية ومصر ومملكة البحرين قطعت علاقتها بقطر ودعتها لاتخاذ جملة من الإجراءات في مقدمتها وقف تمويل الجماعات الإرهابية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها وإنهاء استخدام منابرها الإعلامية للتحريض وتشجيع التطرف».

دعوة

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب دعا في العام 2017 الدوحة الى وقف تمويل الارهاب وقال في اجتماع له مع مستشاريه في البيت الابيضأن الوقت قد حان لدعوة قطر إلى إنهاء دعمها لجماعات إرهابية.